«Prima dei ricongiungimenti va capito il ruolo dei soldati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dopo l'abolizione della naja, è cambiata pure la geografia militare a Nordest. Molte delle caserme che un tempo erano operative, tanto da costituire la destinazione di reclute e di ufficiali provenienti da tutta Italia, ora sono dismesse: soprattutto in Veneto, che per esempio nell'estate di cinque anni fa ha visto lo scioglimento del 1° Comando Forze di Difesa di Vittorio Veneto, con conseguente dirottamento del personale in altre regioni. «Ma il punto è un altro: capire qual è oggi il ruolo dei militari, perché se l'ipotizzato...