Prima ci fu la Star room, la stanza di vetro, all'aperto, in mezzo alle montagne, dove dormire sotto un manto di stelle. Adesso arriva la Business room, un ufficio a 2.400 metri di altitudine, dove lavorare fra neve e roccia, con collegamenti internet, alimentazione elettrica per la ricarica degli apparati elettronici, un efficiente sistema di riscaldamento, un impianto audio. C'è pure la colazione rustica, con tutti i comfort necessari per lavorare a proprio agio, ma anche per vivere una esperienza gratificante. E ancora Raniero Campigotto, del rifugio Col Gallina, al passo Falzarego, a proporre la novità, operativa da lunedì 8 febbraio, proprio mentre Cortina si promuove come luogo ideale per la workation, l'innovativa sintesi di work e vacanza. Nell'ufficio di vetro fra le Dolomiti può accedere una sola persona alla volta; il prezzo indicativo è di 120 euro a giornata ed è indispensabile prenotare, per definire ogni accordo. È stato nel periodo di distanziamento e isolamento causato dalla pandemia Covid-19, della scorsa primavera, che si è colta l'opportunità di lavorare a distanza con lo smartworking, usufruendo anche dei collegamenti internet.

