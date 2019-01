«Prima che uno della Sea Watch arrivi qui l'Ue dovrà ricollocare i 200 già sbarcati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sottosegretario Molteni, come state vivendo la sconfitta della Lega?«Sconfitta? Non la vedo proprio. La vittoria di Salvini è indiscutibile. Per due motivi». Quale sarebbe il primo? «Le due imbarcazioni, che si pensava attraccassero in Italia come è sempre accaduto prima che ci fosse Salvini al Viminale, sono sbarcate a Malta. Quindi l'onore dell'identificazione e le pratiche di domande d'asilo sono spettate a Malta e non a noi. Sono approdati lì i 49 così come sono sbarcati sempre a Malta i 250 della settimana scorsa. Questa è la...