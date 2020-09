IL RITORNO IN CLASSE

BELLUNO Sono quasi 23mila gli alunni bellunesi che lunedì torneranno in classe, dopo 7 mesi a casa, 4 dei quali con didattica a distanza. Ma le incognite restano ancora tante. All'appello del primo giorno, nelle aule mancheranno ancora i banchi richiesti dalle diverse scuole, i moduli da adattare a classi, le tensostrutture per coprire gli spazi esterni di alcune scuole alla ricerca di spazi per la ricreazione.

I PROBLEMI

Nelle scuole superiori della città di Belluno sono attesi 220 banchi. Sicuramente pochi rispetto ad altre zone in cui l'ordine è invece molto corposo. La data presunta per la loro consegna è quella di metà-fine ottobre, cioè un mese dopo la prima campanella. Ma, quel che è certo, è che non si tratterà dei famosi banchi con le rotelle. Verso la fine del prossimo mese di ottobre dovrebbero arrivare anche i moduli che diventeranno aule scolastiche. Ad attenderli sono la sezione scientifica del Liceo Galilei-Tiziano: e qui serviranno per collocare sei aule; altre cinque aule ospiteranno gli studenti del Calvi e del Renier. A pagare l'arrivo tardivo dei moduli sarà soprattutto lo Scientifico Galilei. Qui infatti, a rotazione, sei classi del Triennio per una settimana seguiranno le lezioni da casa, con la modalità della Didattica digitale integrata (Ddi); poi torneranno in classe per altre due settimane. Tempi incerti infine anche per le tensostrutture richieste da più scuole.

I NUMERI

Non sono confortanti i numeri della scuola bellunese attesa fra pochi giorni alla ripresa delle attività didattiche. La frana demografica continua e in un solo anno la popolazione scolastica della nostra provincia perde 338 alunni: ben più di dieci classi. Infatti mentre un anno fa hanno cominciato la scuola 23.332 studenti distribuiti nei diversi ordini e gradi di scuola, quest'anno la cifra complessiva si ferma a 22.994. Ma se il confronto viene fatto con due anni or sono (ndr, 2018-19) allora la sentenza è ancora più impietosa con un saldo negativo di 750 unità: un calo del 3,16%.

GLI ACCORPAMENTI

Una contrazione che i numeri certificano, ma che non costituisce in nessun modo una sorpresa. Perché la crisi demografica della provincia di Belluno è sì resa evidente da questi dati, ma comincia ancor prima nei numeri dei nati e nei movimenti migratori in uscita dei giovani o anche di intere famiglie. Nasce da numeri di questo tipo l'accorpamento attivo dallo scorso 1° settembre di due Istituti Comprensivi prima autonomi: quello di Pieve di Cadore e quello di Domegge. E, naturalmente, non sarà l'ultimo accorpamento.

MENO BIMBI

La fascia d'età che conosce la contrazione maggiore è la primaria con -213 alunni e la contrazione è ancora maggiore se si guarda a due anni fa: il calo in questo caso è di 461 alunni. Poi la scuola dell'Infanzia: -80 rispetto allo scorso anno. Addirittura -143 rispetto a due anni or sono. Ed è questa la notizia peggiore: sia perché è il primo segnale che lo spopolamento non accenna a fermarsi, sia perché l'onda lunga del calo demografico nei prossimi anni arriverà anche nelle scuole di ordine maggiore. Sensibile la diminuzione anche la scuola secondari di I Grado, cioè le scuole medie che dopo il recupero di un anno fa, quest'anno segna una nuova contrazione di 71 unità.

LE SUPERIORI

Addirittura in crescita la scuola Secondaria di II Grado, cioè le superiori: ma se i numeri non sono un'opinione il +26 registrato dai numeri quest'anno non è che un fuoco di paglia, una vittoria di Pirro che mostrerà il conto già con le iscrizioni del prossimo anno. Più di un terzo degli studenti è concentrato nella città capoluogo. Gli Istituti Comprensivi della città di Belluno sono frequentati da 2.779 studenti. Ma sono le scuole Superiori ad attirarne il numero maggiore: 4.018. Questo il contesto scolastico locale che s'inserisce in un più ampio quadro nazionale che, a sua volta, deve fare i conti con limiti strutturali del sistema scuola fatti emergere in maniera ancora più evidente dalle vicende del Covid e dalle risposte date in questa occasione.

Giovanni Santin

