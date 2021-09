Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RITORNO SUI BANCHIBELLUNO Prima campanella oggi per il terzo anno scolastico segnato dall'emergenza Covid. Basterebbe questo a spiegare perché, anche questo, sarà un anno particolare, non fosse perché per il secondo anno consecutivo si comincia con una serie di precauzioni che dovrebbero essere in grado di garantire che la didattica in presenza non occupi solo uno o più periodi dell'anno, ma ritorni ad essere la condizione normale...