Prigionieri per un marciapiede che non c'è

MESTRE Raccontano che un anziano ospite del Centro Don Vecchi 4, quello realizzato a Campalto, un giorno disse: «Il Don Vecchi 4 è una prigione dorata, ma sempre una prigione rimane». No, la struttura non c'entra per nulla, perché il motivo è sempre quello, da anni. E cioè la totale mancanza di un marciapiede e di una pista ciclabile lungo via Orlanda.Si parte ancora con la passata amministrazione, prima della gestione commissariale, quando venne commissionata ad Insula la predisposizione di un progetto di fattibilità per congiungere il...