IL PERSONAGGIO

QUERO VAS Coccolata dai bambini, la querese Emanuela Mondin ritrova un po' del suo sorriso dopo i mesi da incubo che ha vissuto a causa della pandemia da Covid 19. La donna infatti, in Bolivia per una missione umanitaria, si è trovata bloccata a causa del coronavirus. Impossibile per lei lasciare la città in cui era. Una difficoltà che, con il passare delle settimane, ha iniziato ad essere per lei fonte di frustrazione in quanto, come ben si comprende, si tratta di una donna sola in un paese straniero e nel bel mezzo di una pandemia. Poi, finalmente, il trasferimento in un'altra città e, se tutto andrà per il verso giusto, oggi, sabato, salirà su un aereo che la condurrà a Madrid da dove sarà più facile raggiungere l'Italia.

LA STORIA

La donna è partita il 31 gennaio scorso con destinazione Bolivia per seguire i progetti che la Fundacion Dona Lucia di Valdobbiadene sta portando avanti in quello stato del sud America e rivolti ai giovani. Tutto procede speditamente fino al 31 marzo quando scatta la quarantena dettata dal Covid e tutti i progetti in cantiere vengono bloccati. Per qualche settimana si dedica ad altre attività di volontariato e parallelamente cerca il modo per tornare in Italia. L'ambasciata ha organizzato un volo per il rimpatrio degli italiani in aprile, ma la donna non ha potuto prendervi parte perché senza i requisiti. Emanuela prova ad organizzare da sola il suo viaggio di rientro, ma non c'erano aerei a disposizione. Lo spiraglio di un volo che poi è sfumato. Dopo l'appello su Il Gazzettino qualcosa si è mosso. È stata contattata dall'ambasciata e si è attivato il ministro bellunese Federico D'Incà.

L'ODISSEA

Sentita in questi giorni, Emanuela Mondin racconta, con un po' più di entusiasmo rispetto all'ultima volta. «La rappresentante del consolato a Cochabamba - spiega - è venuta a prendermi e, dal 13 luglio al 1 agosto, sono rimasta a Cochabamba ospite di una gentilissima famiglia boliviana. Il primo agosto sono andata in aeroporto dove ho scoperto che il mio volo era stato cancellato. La Fondazione mi ha comprato un altro biglietto per lo stesso giorno e quindi sono sbarcata a Santa Cruz. Lì sono ospite di una struttura che accoglie volontari, ma sono sola». La solitudine è stata una delle cose più difficili che la querese ha dovuto affrontare ma fortunatamente, da quando è a Santa Cruz, è molto impegnata. «Passo le mie giornate con i bimbi che vivono nella casa di accoglienza Mano Amiga - racconta Emanuela - se tutto va bene sabato volerò verso a Madrid».

Eleonora Scarton

© RIPRODUZIONE RISERVATA

