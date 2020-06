LA POLEMICA

JESOLO Meteo sbagliato per tutto il weekend, piovono disdette e proteste. Ancora una volta i maggiori siti sbagliano le previsioni meteorologiche. Puntuale la rabbia degli operatori, già alle prese con un avvio di stagione complicato. Nel mirino delle critiche anche il sito Jesolo Meteo, il servizio avviato già da qualche anno dal Comune, la cui visibilità è però calata dopo un'iniziale fase di grande slancio. Ma anche questo sito ieri ha indicato pioggia e temporali. Praticamente le stesse previsioni degli altri siti che davano pioggia battente per tutto il weekend. Nella realtà, non è mai piovuto e ieri, pur con la pioggia arrivata fino alla vicina San Donà, sul litorale la giornata era splendida. Almeno fino alle 17, quando in cielo sono comparse le nuvole ma senza pioggia. E in ogni caso con buona parte della giornata che poteva tranquillamente essere trascorsa in riva al mare.

Durissima la reazione del noto albergatore Matteo Rizzante, che ha registrato almeno una decina di disdette. «L'avvio di stagione non è dei più facili spiega tutti i siti hanno indicato pioggia per il weekend ma nella realtà non ha mai piovuto. Noi abbiamo ricevuto una decina di disdette, lo stesso i nostri colleghi, ma non dimentichiamo le persone che volevano trascorrere una giornata la mare ma non sono partite da casa perché credevano ci fosse una giornata di pioggia. Chi invece ha scelto di rischiare ed è venuto ugualmente al mare era sconcertato da questi errori. Purtroppo per noi i danni rischiano di essere pesanti, forse è meglio che certi siti non facciano più previsioni».

A fare contro informazione sono stati molti operatori che hanno invaso i social con le foto della giornata soleggiata: è il caso dei gestori della Capannina Beach o di Federico Marchesin del chiosco Veliero che ha deciso di avviare un proprio servizio meteo. «Per la prossima settimana dice monterò due webcam del mio chiosco, chiunque potrà collegarsi alla mia pagina Facebook per essere sempre aggiornato in tempo reale sul tempo». Critico anche Alberto Teso, delegato comunale di Confcommercio: «Sinceramente commenta le previsioni meteo per Jesolo sarebbe meglio che non ci fossero proprio. Capisco la prudenza del gestore di un pubblico servizio, Arpav o Aeronautica che sia, che piuttosto di rischiare di essere richiamato perché non ha previsto una grandinata, se c'è una nuvola indica rischio pioggia al 50%. Capisco anche i siti commerciali, che hanno interesse a farci accedere di continuo, così accumulano pubblicità, ma francamente ci stanno danneggiando enormemente. Invito tutti o turisti che arrivano a Jesolo dalle città vicine a non consultare affatto i siti meteo: guardate piuttosto le webcam piazzate sul litorale, guardate quelle dei chioschi e degli alberghi. Fate una telefonata agli amici. Ma lasciate stare internet, per carità». (g.bab.)

