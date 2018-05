Previsioni errate Zaia si arrabbia: «Ora basta, pronti a chiedere i danni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLOSe continuano in questo modo chiederemo i danni. Previsioni meteo sbagliate, il governatore del Veneto si dice pronto a chiedere un risarcimento danni nei confronti di chi diffonde previsioni clamorosamente errate. Esattamente come accaduto nello scorso weekend. Le previsioni avevano annunciato due giornate con nuvole, pioggia e temporali. Un disastro meteorologico che si è tradotto in un'assenza totale o quasi di prenotazioni. Eppure tra sabato e domenica il sole, praticamente estivo, non è mancato e chi è arrivato ugualmente sulla...