PREVENZIONE

VENEZIA Uno su tre l'ha già fatto. Mentre l'obiettivo fissato sul traguardo finale che verrà tagliato venerdì, è di testare ottomila tra insegnanti e personale Ata delle scuole del Veneziano. In modo che quando dopo poco più di una settimana le campanelle torneranno a suonare, la stragrande maggioranza di quasi 12mila tra docenti e dipendenti del mondo dell'istruzione sapranno se, negli scorsi mesi, sono entrati in contatto con il coronavirus.

I NUMERI

A ieri sera i medici dell'Ulss 3 Serenissima avevano già testato più di un terzo di personale docente e non docente delle scuole del Veneziano, di ogni ordine e grado: da chi lavora negli asili nido, a chi insegna o gestisce il mondo delle scuole superiori.

L'ultima giornata di agosto si è chiusa con 3.700 persone testate. Insegnanti, amministrativi e personale Ata che, è bene ricordarlo, sono stati invitati a sottoporsi a un test non obbligatorio e totalmente gratuito, ma fondamentale per tracciare la diffusione di Covid-19 e organizzare al meglio la ripresa. Si tratta dei test sierologici per individuare gli anticorpi sviluppati da chi è stato infettato dal nemico invisibile: solo in presenza di una positività al test, si passerà al livello successivo e cioè al tampone naso-faringeo per scoprire se il contagio è stato nel passato o se, invece, l'infezione è in atto nel momento del test. Solo in quel caso, scatta la procedura della quarantena. L'obiettivo dell'Ulss è, quindi, quello di testare entro venerdì almeno ottomila dipendenti del mondo della scuola su circa 12mila persone che, nel Veneziano, lavorano nel settore.

IL PROGRAMMA

L'esame viene praticato dal medico di famiglia, che decide di aderire all'iniziativa su base volontaria, su sei postazioni messe a disposizione dall'Ulss 3: al Civile di Venezia, all'Angelo di Mestre, all'ospedale di Dolo, nella sede distrettuale di Noale, all'ospedale di Chioggia e nella cittadella socio sanitaria di Cavarzere.

L'accesso è libero. All'interno delle sei postazioni, i medici di famiglia che hanno aderito all'iniziativa somministrano l'esame in rapidità, mentre altri medici di famiglia hanno invece ritirato i kit e li somministrano nei loro studi medici.

N.Mun.

