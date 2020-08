PREVENZIONE

VENEZIA Il via alle scuole si avvicina, ieri il Governo ha emanato le linee guida per la ripresa e le Ulss veneziane, la 3 Serenissima e la 4 del Veneto orientale, da lunedì e per due settimane partono con la campagna di screening anti Covid-19 sul personale docente e non degli istituti di ogni ordine e grado: statali, comunali, paritari e privati. In tutta la provincia gli insegnanti, gli amministrativi, i tecnici e gli ausiliari potranno sottoporsi l'adesione è, infatti, su base volontaria e non obbligatoria al test sierologico rapido del pungi dito per intercettare eventuali casi di contagio. Ad effettuarlo saranno i medici di medicina generale aderenti, anche loro, su base volontaria, ma bisogna distinguere: nell'Ulss 3 non lo effettueranno nei loro ambulatori, bensì nelle sei postazioni individuate dalle aziende sanitarie così da rendere il sistema centralizzato, veloce ed efficiente; nell'Ulss 4, invece, lo somministreranno nei loro ambulatori e i pazienti dei medici che non aderiscono per forza dovranno rivolgersi alle postazioni messe a disposizione dall'azienda sanitaria.

DOVE E QUANDO

Sei, si diceva, le postazioni che da lunedì funzioneranno per l'Ulss 3 Serenissima, aperte dalle 14 alle 17: l'ospedale Civile di Venezia per i residenti nel distretto 1 di Venezia ed estuario; l'ospedale all'Angelo di Mestre per i residenti nel distretto 2 di terraferma; l'ospedale di Dolo e l'ex ospedale di Noale per i residenti nel distretto 3 di Mirano Dolo; l'ospedale di Chioggia e la cittadella socio sanitaria di Cavarzere (questa da martedì) per i residenti nel distretto di Chioggia. Va comunque precisato che il personale scolastico potrà rivolgersi anche alle altre sette postazioni già attive per il controllo dei turisti al rientro dalle vacanze nei Paesi a rischio, con relativa certificazione: Spagna, Croazia, Grecia e Malta: sono l'ex ospedale Giustinian, il distretto di Favaro, l'ospedale di Dolo, il presidio di Noale, il distretto di Chioggia, l'aeroporto Marco Polo, tutte a ingresso libero, senza bisogno di prenotazione né di prescrizione medica (chi nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia ha già effettuato il tampone, con esito negativo, non deve rifarlo). Per l'Ulss 4 Veneto orientale, i riferimenti pubblici sono l'ambulatorio di San Donà di Piave in via Girardi 23 e di Portogruaro in via Zappetti 23, dalle 7 alle 13 (festivi compresi), già in funzione per i controlli sui vacanzieri di rientro, a cui ora si aggiunge quello mobile di Jesolo nella tenda allestita nei pressi dell'ospedale di via Levantina. La campagna di screening per il personale scolastico si svolgerà fino al 4 settembre, con precedenza a chi opera nei nidi e nelle materne, che apriranno il primo settembre. L'interessato dovrà concordare l'appuntamento col proprio medico di famiglia con la possibilità, nell'Ulss 3, di prenotare l'effettuazione del test e di attivare la funzione zerocoda, la stessa che si utilizza per le prenotazioni degli esami del sangue, attraverso il sito internet dell'azienda. Nei casi in cui il test rapido risultasse positivo, la persona verrà subito inviata ad effettuare un tampone naso-faringeo e, in attesa dell'esito, dovrà rimanere in isolamento fiduciario.

A SCUOLA IN SICUREZZA

«Come azienda sanitaria, assieme ai medici di medicina generale che ringraziamo - dichiara il direttore generale dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben - dedichiamo il nostro impegno a un fronte fondamentale, quello della scuola, dei nostri ragazzi e dei nostri giovani. Strutture e personale dell'Ulss, insieme ai medici di famiglia, sono pronti a fare la loro parte, per garantire sicurezza agli istituti e a un anno scolastico che si apre dopo mesi di emergenza, ma che tutti vogliamo si svolga nel segno della serenità». Nonostante sia volontaria, l'invito è alla massima adesione e nell'Ulss 4 si ipotizzano già dei numeri. «La direzione generale ringrazia i medici di famiglia per la preziosa collaborazione, che porterà allo screening oltre 3 mila persone in poco più di due settimane», è il commento dei vertici dell'azienda sanitaria.

