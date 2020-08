PREVENZIONE

VENEZIA Accesso libero e rapido. Punti differenziati per le diverse categorie di persone. È questo l'impegno in tema di tamponi dalla Ulss 3, che finora ne ha effettuati 150 mila su 1.322.808 eseguiti nel Veneto, a cui si sommano 42.800 test rapidi. «Siamo in una fase delicata - dice il direttore generale Giuseppe Dal Ben - e l'Azienda sanitaria, mentre chiede a tutti i cittadini il rispetto delle normative e un forte senso di responsabilità, è al servizio dell'utenza per garantire la possibilità di effettuare i tamponi, offrendo un ventaglio di punti accessibili ogni mattina, dalle 7 alle 13, senza bisogno di prenotazione né di prescrizione. Il test è pensato per i viaggiatori di rientro dai paesi più a rischio prosegue - ma anche per chi assiste gli anziani, per i lavoratori stagionali e per tutti i cittadini che ne hanno bisogno. Abbiamo subito dato seguito alla normativa che prevede l'obbligo del tampone per chi torna da un soggiorno in Grecia, Spagna, Croazia e Malta spiega Dal Ben Grazie al nostro lavoro, su indicazione della Regione, l'aeroporto di Venezia è stato il primo ad offrire il servizio, già dal primo volo atterrato il giorno di Ferragosto».

ALL'AEROPORTO

I tamponi eseguiti al Marco Polo sono più di 4 mila, e adesso si aggiungono altri cinque punti di rilevazione: Venezia, Mestre presso il Distretto di Favaro, Distretto di Noale, Chioggia e ospedale di Dolo, con il supporto del punto aperto all'ospedale dell'Angelo, dove, dalla mattina di Ferragosto, sono stati esaminati altri 2.500 cittadini provenienti dai quattro paesi sotto controllo. All'aeroporto, le postazioni dell'Ulss 3 lavorano 24 ore su 24, gestendo un apposito percorso di instradamento per i passeggeri, suddiviso in tre momenti consequenziali: accoglienza con la compilazione del modulo di autocertificazione, accettazione amministrativa e tampone. Chi si sottopone al test riceve l'esito personalmente con un tempo di attesa tra le 24 e le 48 ore, durante le quali deve restare in isolamento al proprio domicilio. Le percentuali di provenienza dei passeggeri che decidono di sottoporsi al tampone (circa due terzi del totale dei viaggiatori provenienti dai 4 paesi) dicono che il 55% rientra dalla Spagna e il 40% dalla Grecia. Nelle sedi sul territorio, invece, spicca il dato inerente alle persone che tornano dalla Croazia, con oltre il 75 per cento.

PIAZZALE GIUSTINIANI

Per quanto riguarda l'assistenza agli anziani, le badanti fin qui esaminate sono quasi 200. Il servizio è attivo presso la sede del Dipartimento di Prevenzione in Piazzale Giustiniani, a Mestre, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 12, e lunedì anche nel pomeriggio, dalle 14 alle 15. Nella stessa sede si sottopongono al test diagnostico e sierologico rapido anche i lavoratori stagionali, con un ulteriore servizio realizzato con la collaborazione delle associazioni di categoria. Prosegue infine il monitoraggio messo in atto negli scorsi mesi sui pazienti che accedono al Pronto soccorso, su chi necessita della verifica in ospedale, sugli ospiti e gli operatori delle strutture per anziani, sul personale sanitario e su tutte le persone che svolgono ruoli sensibili e delicati nell'assistenza e nel servizio alle persone.

Luca Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA