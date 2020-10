PREVENZIONE

TREVISO La maxi campagna contro l'influenza stagionale partirà il 12 ottobre. L'Usl ha acquistato quasi 210mila dosi di vaccino. Il 50% in più rispetto all'anno scorso. Ma c'è il timore che non basti. Il vaccino sarà garantito alle categorie a rischio: over 60, bambini dai 6 mesi ai 6 anni e persone costrette a convivere con importanti patologie. A conti fatti, solo tra queste saranno oltre 200mila i trevigiani chiamati a immunizzarsi contro l'influenza stagionale. L'obiettivo è arrivare a una copertura del 75%. E gli altri cittadini che chiederanno spontaneamente di potersi vaccinare per evitare sintomi in larga parte sovrapponibili a quelli dell'infezione da coronavirus? Se ne parlerà forse a dicembre. «Nel caso di disponibilità di vaccino, saranno organizzate delle sedute presso le sedi vaccinali del servizio Igiene e sanità pubblica spiegano dall'Usl la vaccinazione sarà gratuita e l'accesso sarà su prenotazione. Le modalità per la prenotazione saranno rese note a breve».

IN FARMACIA

L'alternativa è acquistare il vaccino in farmacia per poi farsi fare l'iniezione dal proprio medico di famiglia. Qui, però, sorge un altro problema. C'è il rischio che le farmacie quest'anno non riescano ad avere a disposizione un numero sufficiente di vaccini contro l'influenza. «Inizialmente era stata stimata la consegna di soli 12 vaccini per ogni farmacia. Adesso si è saliti a 25 fa il punto Franco Gariboldi Muschietti, presidente di Farmacieunite meglio di niente, chiaro. Ma le cifre restano modeste». Tanto che proprio Farmacieunite ha lanciato una raccolta di firme. Fino al 16 ottobre si raccoglieranno sottoscrizioni, sia nelle farmacie aderenti che attraverso la piattaforma online Change.org, per chiedere alle istituzioni di avere un numero sufficiente di vaccini anche per le persone che non rientrano nella fasce a rischio. «Ad oggi, in realtà, i vaccini potrebbero non bastare nemmeno per le persone che hanno fattori di rischio avverte Gariboldi Muschietti se le aziende produttrici fossero in grado di produrne altri per metà novembre, saremmo ancora in tempo». La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro in Regione. «Farmacie Unite e Federfarma fanno sapere dall'azienda sanitaria hanno già ricevuto rassicurazioni sul fatto che a novembre avranno le dosi di vaccino». Bisognerà aspettare qualche settimana. Molti cittadini, intanto, stanno già chiedendo di poter prenotare il vaccino. Al momento la risposta è sempre la stessa: siamo in carenza. Anche i medici di famiglia confermano che la richiesta sarà elevatissima: «Stando a quanto vediamo nei nostri ambulatori, alla fine almeno il 50% delle persone non a rischio chiederà di vaccinarsi contro l'influenza», specifica Brunello Gorini, segretario della Fimmg di Treviso, la federazione dei dottori di base.

LE SEDI

Intanto si parte. Inizieranno proprio i medici di famiglia. Entro la fine di ottobre vaccineranno gli over 65 e le persone con patologie a rischio con meno di 60 anni. I medici convocheranno gli assistiti nei propri studi o in strutture esterne: i Comuni hanno messo a disposizione 65 sedi, che saranno presidiate dalla Protezione Civile. Sempre entro la fine di ottobre verranno vaccinati anche gli ospiti delle case di riposo e dei centri residenziali per disabili. Qui procederanno le stesse strutture. Così come procederanno autonomamente i servizi e i reparti dell'Usl e le strutture sanitarie convenzionate per quanto riguarda il proprio personale. In novembre toccherà alle persone tra i 60 e i 64 anni. «Saranno convocate in 8 sedi distribuite nel territorio provinciale nei giorni di sabato 7, 14 e 21 novembre», specificano dall'Usl. Le strutture saranno queste: Sant'Artemio a Treviso, Palapace a Cornuda; Casa Riese a Riese; Palacicogna a Ponzano; palazzetto De Vidi a San Biagio; ex Foro Boario a Oderzo; ex biblioteca a Susegana; palestra Pontavai a Vittorio Veneto. Queste porte saranno aperte anche per le persone impegnate nelle associazioni di volontariato. I bambini tra i 6 mesi e i 6 anni o con più di 6 anni affetti da gravi patologie, infine, saranno convocati dai loro stessi pediatri. Le persone impegnate in attività come scuole e amministrazioni pubbliche, così come le forze dell'ordine, faranno invece riferimento alle sedi vaccinali del servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

