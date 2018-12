CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PREVENZIONEPORDENONE Serrande abbassate per venti giorni al Bar Grattacielo di viale della Libertà 1 a Pordenone. Il provvedimento di chiusura è stato adottato dal questore Marco Odorisio per motivi di ordine e sicurezza pubblica legati ad alcuni episodi avvenuti nel mese di dicembre. Il provvedimento amministrativo, emesso in base all'articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è stato eseguito ieri mattina dal personale della Divisione amministrativa della Questura e della Squadra Volante. Per la titolare...