PREVENZIONE

JESOLO Parola d'ordine evitare assembramenti e resse, vigilando e controllando. Ma anche facendo rispettare l'uso della mascherina nel caso in cui non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza. Sia quando si è in spiaggia, distesi sotto l'ombrellone ma anche all'interno dei locali, almeno tra quelli che hanno riaperto i battenti con limitazioni e nella nuova formula di discobar. Con questi presupposti da questa notte gli educatori del Servizio per le dipendenze dell'Ulss 4 intercetteranno i giovani davanti ai locali notturni e nei luoghi di grande afflusso, per sensibilizzarli nel mantenere le misure comportamentali volte a prevenire il contagio da Covid-19. Sul fronte della vigilanza massima allerta sui controlli per evitare non solo affollamenti ma anche i rischi di risse come quella maxi dello scorso weekend in piazza Mazzini.

PROGETTO OFF LIMITS

L'attività che si articolerà a Jesolo, a Caorle, Bibione e Cavallino Treporti, rientra nell'ambito del progetto Off Limits presentato ieri mattina nella piazza fulcro della movida jesolana, piazza Mazzini, su iniziativa di Ulss 4 e Comune di Jesolo con il sostegno del Sindacato locali da ballo (Silb) e di Confcommercio. Il progetto non è una novità, ma mai prima d'ora aveva raccolto il pieno appoggio di istituzioni, commercianti e imprenditori della notte nel promuovere il divertimento sano per prevenire sia problemi di ordine pubblico (determinati ad esempio dall'abuso di alcol o di sostanze) e sia situazioni di rischio di contagio da Covid-19. Emblematica, inoltre, la scelta della sede per la presentazione del progetto: piazza Mazzini, fulcro del divertimento notturno ma anche una zona calda. «Vogliamo intervenire ha esordito il direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza - in tutti quei luoghi di divertimento dove in presenza di abusi, ad esempio di alcol, possono far nascere situazioni che non vorremmo mai più vedere, come tragedie sulla strada del rientro, maxi risse ad altro. Gli operatori del SerD avranno il compito di prevenire tutti i comportamenti di abuso dei giovani e in particolare quest'anno avranno il compito di sensibilizzarli nel mantenere il rispetto delle regole che possono impedire il contagio da coronavirus».

LE PRIME USCITE

A livello operativo, gli educatori incontreranno i giovani, invitandoli a proteggersi dal contagio e fornendo supporto per ogni situazione di abuso o dipendenza. «Le uscite già effettuate nei due scorsi week end - ha precisato il dottor Diego Saccon, direttore del SerD - confermato la necessità per quest'anno di adottare in primo luogo questa tipologia di l'intervento sul campo, ovviamente non verranno tralasciati gli interventi tradizionali sul fronte abuso di alcol e consumo di sostanze stupefacenti fornendo materiale informativo, test per misurare il tasso alcolico e test per rilevare la cosiddetta droga da stupro nei cocktail». Nel 2019 il personale di Off limits ha effettuato 71 uscite sul territorio, oltre 33 mila contatti, eseguito 1538 alcol test. Dai gestori del locali del divertimento pieno appoggio all'iniziativa: «Faremo la nostra parte rispettando tutte le regole- ha detto Franco Polato, presidente provinciale del Silb Confcommercio - quindi invitando i giovani mantenere le precauzioni per evitare contagi, rispettando le ordinanze anti alcol e non somministrando alcolici ai minori. Tuttavia la questione deve partire a monte, siano le famiglie a trasmettere il sano divertimento ai figli perché noi non possiamo sostituirci a loro. Tanti giovani arrivano a Jesolo con il baule pieno di alcolici e molti sono convinti di essere immuni al virus». Massimo il supporto garantito dal Comune: «La prevenzione ha spiegato il vicesindaco Roberto Rugolotto - è la migliore medicina in ogni ambito e questo progetto ha dimostrato nel tempo di saper cogliere il meglio che c'è nei ragazzi e nella loro voglia di divertimento». Angelo Faloppa, presidente mandamentale di Confcommercio, è sulla stessa linea del collega del Silb: «Per commercianti ed esercenti sono le sue parole - è una stagione difficile ma non si punti il dito contro essi se poi non è una novità che tanti giovani partono già da casa con l'idea di divertirsi e di fare caos, pertanto in presenza di episodi come la rissa della rissa di sabato scorso è necessario un mea culpa di tutti prima di colpevolizzare la città».

Giuseppe Babbo

