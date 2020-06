COVID-FREE

SAN STINO Meticolosa prevenzione ed adozione della tecnologia. È il binomio che, abbinato a un pizzico di fortuna, finora ha tenuto fuori il coronavirus dalla casa di riposo Fondazione Zulianello di San Stino. Da fine febbraio, quando i responsabili della casa decisero di sospendere le visite agli ospiti e di avviare le videochiamate, in casa di riposo nessuno, tra ospiti, personale sanitario e amministrativo, si è ammalato di Codid-19. In tutto 125 persone, 68 ospiti e 57 unità del personale. «Abbiamo affrontato l'emergenza - spiega Angelo Luciano Manzato, presidente della fondazione Zulianello - prendendo tutte le precauzioni possibili. Le decisioni che all'inizio potevano sembrare impopolari ci hanno dato ragione. Solo da poche settimane abbiamo riaperto le visite dei parenti agli ospiti della casa, ma le filtriamo. Parenti e ospiti si incontrano in un'area protetta esterna alla struttura, rispettando il distanziamento e applicando i dispositivi di protezione. Tutte le norme di sicurezza previste da Governo, Regione e Usl, le abbiamo adottate accuratamente e continuiamo a non abbassare la guardia. Abbiamo applicato una sorta di blindatura della casa, decisa ancora prima che ci si rendesse conto della pericolosità del coronavirus. Il plauso va a tutto il personale per il comportamento virtuoso mantenuto durante l'emergenza. Un ringraziamento va anche agli ospiti ed ai loro familiari per essersi attenuti alle disposizioni».

Per aumentare la sicurezza in casa di riposo, è entrata la tecnologia. Da pochi giorni è attivo un totem termoscanner ad infrarossi, per la misurazione della temperatura, con sistema che igienizza le mani e le suola delle scarpe, in grado di riconoscere chi indossa la mascherina e chi non lo fa. Quello di San Stino è il primo totem del tipo in funzione tra le case di riposo dell'Usl del Veneto Orientale. La Fondazione Zulianello è nata nel 1993 per volontà di Ernesta Zulianello, che ha voluto onorare la volontà condivisa con i fratelli defunti Domenico, Elsa e Luigia. La casa di riposo è stata inaugurata il 15 aprile 2000 e ospita attualmente 68 posti letto.

Gianni Prataviera

