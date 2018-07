«Prevenzione e sicurezza si fanno coprendo le buche»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Più delle multe fatte, contano le condizioni di strade, marciapiedi e segnaletica, perché se si punta sulla sicurezza, non si può certo tralasciare le condizioni in cui versa la nostra città». Il consigliere comunale e provinciale della Lega Michele Aretusini interviene a seguito della conferenza stampa indetta dal sindaco Massimo Bergamin, insieme al comandante della Polizia locale, per illustrare i dati di un anno di lavoro dei vigili urbani.«Certo, i numeri sono davvero incredibili e non posso che fare un plauso alla Polizia locale...