PREVENZIONE

BELLUNO Quadruplicate. Le frane che minacciano le strade bellunesi, dopo Vaia, sono 400 ogni anno. Prima di quel drammatico 29 ottobre 2018, una sorta di spartiacque in provincia, erano un centinaio all'anno. Il dato è emerso ieri nella prima riunione del pool anti-frane, una commissione di esperti geologi e tecnici, che si è insediata nella sede di Veneto Strade, a Mestre. Era stato l'amministratore delegato Silvano Vernizzi, con la Regione, a decidere di creare un organismo di esperti che studi la cosa e come si possano realizzare sistemi di prevenzione. Perché, spiegava: «Ormai, purtroppo, nella montagna bellunese, ogni temporale è una frana». E, qualora ce ne fosse ancora bisogno, l'ennesima conferma si è avuta in questo fine settimana di maltempo.

LA COMMISSIONE

«È stata una prima riunione interessante e utile - ha detto al termine della prima seduta l'ad di Veneto Strade, Vernizzi -. È emerso come Vaia rappresenti lo spartiacque per quanto riguarda l'evoluzione di questi fenomeni». I geologi hanno spiegato come prima di Vaia sulle strade della provincia avevamo circa un centinaio di nuove frane all'anno, di cui metà erano frane di cadute massi, poi distribuite per il restante 50% in altre tipologie, tra colate esondazioni frane di scivolamento, debris flow, ovvero colate detritiche. «Dopo Vaia si verificano 400 frane all'anno - prosegue Vernizzi -. Nella commissione ci sono delle opinioni un po' diverse sulle ragioni per le quali siano quadruplicate. Sicuramente Vaia ha modificato l'andamento delle acque profonde, aumentando quindi il livello delle frane, ma non solo. Si è rotta una situazione di equilibrio che precedentemente c'era. Ma, come evidenziato da alcuni nella seduta odierna, c'è anche un problema del cambio climatico, dei nuovi eventi con intensità di pioggia notevolmente maggiore, rispetto alle piogge che si verificavano anni fa. Anche quello può essere ulteriore causa di frane».

LO STUDIO

Nella commissione oltre a Veneto Strade e il direttore regionale dell'area Tutela e sviluppo del territorio, Nicola Dell'Acqua, un componente di Protezione civile difesa del suolo, poi Antonio Dal Pra', il professore emerito di Geologia Applicata all'Università di Padova, Nicola Surian vice capo del Dipartimento di Geologia dell'Università patavina, l'ingegner Riccardo Zoppellaro, geotecnico, e il geologo bellunese Luca Salti. «Abbiamo fatto un discorso di metodo su come proseguire - spiega Vernizzi - e fisseremo dieci casi prioritari di frane già avvenute da cui partire. Nella scelta si terrà conto se la frana sia su strada con più o meno traffico: una stessa tipologia diventa critica se l'arteria su cui grava ha più traffico. Ma pesa anche il fattore di zone in cui questi fenomeni non si erano mai verificati. Così un caso che sarà sicuramente analizzato è quello della frana compresa tra Arabba e il Pordoi». Era scesa a inizio agosto e mai lì c'erano state emergenze simili.

I LAVORI

Il pool anti-frane inizierà la prossima settimana a fare i sopralluoghi in provincia per analizzare i fattori di rischio degli smottamenti, le possibilità con cui si possano ripetere, con quale quantità di materiale e con che frequenza. Inizierà prendendo in esame tre dei 10 casi di studio. «Per ogni frana avremo una scheda e l'indicazione su come operare - sottolinea Vernizzi -. Interverremo quindi con sistemi di verifica, monitoraggio continuo, anche con sensori che possano attivare dei semafori per bloccare la circolazione».

LA PREVENZIONE

Esaminate questi 10 casi la commissione procederà con la valutazione del rischio per individuare la mappa dei punti neri, zone di pericolo dove sia più probabile che si verifichino nuove frane. «Speriamo di arrivare dei risultati pratici perché come ipotesi di lavoro è interessante se riusciremo a concretizzarla. I risultati si vedranno tra qualche mese», conclude l'ad di Veneto Strade.

Olivia Bonetti

