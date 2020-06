LA SITUAZIONE

VENEZIA Ora che la fase dell'emergenza è alle spalle, muta la strategia. Perché è la prevenzione il fondamento su cui poggiare le basi sanitarie nella Fase 3. Aggredire, quindi, per andare a stanare il virus. «Ora i tamponi - ha spiegato il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - vengono eseguiti anche sugli asintomatici». A cambiare sono le linee guida con cui procedere. «Vale a dire - ha continuato Dal Ben - che se si trova una persona positiva al Covid-19, si esegue sempre l'indagine epidemiologica per individuare chi gli è stato a stretto contatto perché è più a rischio di contrarre il virus ma, a differenza di prima, il tampone viene somministrato a tutti i contatti, anche se non presentano sintomi».

I NUMERI DEI TAMPONI

Fino a ieri pomeriggio l'Ulss 3 aveva effettuato 85.666 tamponi dall'inizio della pandemia e solo il 3,8% è risultato positivo. Scendendo ancora di più nello spaccato si scopre che tra il 22 aprile e il 6 maggio l'Ulss 3 aveva processato in media 185 tamponi al giorno ogni 100mila abitanti e anche allargando lo spettro fino all'11 giugno, nell'Ulss Serenissima si conferma il dato di 165 tamponi medi al giorno per 100mila abitanti. In piena media veneta, una delle regioni più virtuose.

Dalle banche dati dell'azienda sanitaria emerge che sono stati effettuati più tamponi alle donne (65%) che agli uomini (35%). Il 42% dei test ha riguardato la fascia di età tra i 45 e 64 anni, il 28% tra i 18 e 44 anni, il 21% gli over 75. Nell'elenco delle persone testate dall'Ulss Serenissima anche i sanitari, il personale dipendente, il personale delle strutture accreditate, i volontari e le forze dell'ordine. Ad oggi è stato sottoposto al tampone il 98% del personale dell'Ulss 3 e il 97% dei medici di medicina generale e dei pediatri. A loro si aggiunge anche il personale delle case di riposo e delle strutture socio-sanitare che viene testato ogni venti giorni dopo che a metà aprile le residenze per anziani avevano rappresentato il fronte più sanguinolento dell'emergenza con 315 ospiti positivi al coronavirus.

«Ad oggi non c'è più nessun positivo e sono solo 5 i ricoverati Covid tra gli ospiti delle case di riposo. Il dato dimostra inequivocabilmente ha rimarcato Dal Ben il lavoro stringente che abbiamo dedicato quotidianamente alle residenze. Sapevamo che quelle strutture erano occupate dalle persone più fragili ed è per questo che ci siamo affiancati e siamo anche entrati nelle case di riposo».

I TEST

Saranno 1.500 i test sierologici effettuati dalla Croce rossa nell'Ulss 3 mentre sono stati finora eseguiti 33.604 test rapidi, per verificare se una persona è stata contagiata. Nell'Ulss 3 sono state trovate 738 persone positive, il 2,2%. Queste, a loro volta, sono state sottoposte al tampone e solo 5 sono risultate positive alla malattia. Anche nel Veneziano è partita la raccolta di plasma iperimmune: finora nella provincia di Venezia le persone contattate e valutate dagli specialisti sono state 523. Sono state eseguite 134 visite di idoneità e 24 plasmaferesi. Intanto ieri non ci sono stati nuovi contagi né decessi.

