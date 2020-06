I NUMERI

PADOVA L'emergenza Coronavirus ha congelato 3.500 interventi chirurgici e 75 mila prestazioni ambulatoriali negli ospedali dell'Ulss 6 Euganea e ora è boom di chiamate al Centro unico di prenotazione. Oltre la metà degli appuntamenti saltati è già stata riprogrammata e per far fronte all'aumento di richieste l'azienda socio-sanitaria ha assunto 12 nuovi operatori telefonici e ha attivato un nuovo numero dedicato alle prenotazioni del punto prelievi. Il piano di riorganizzazione della sanità padovana è stato presentato ieri alla presenza del direttore generale Domenico Scibetta e del direttore sanitario Patrizia Benini.

Numeri in aumento per il call center, che è passato dalle 25 mila chiamate settimanali dell'era pre-Covid alle attuali 37 mila (+47%). «L'enorme quantità di richieste ci sta mettendo a dura prova e sta comportando anche qualche disagio, ce ne scusiamo ma stiamo lavorando per rimediare e migliorare l'efficienza del sistema ha detto il dg Scibetta -. Questo incremento impone grande sforzo riorganizzativo e ci ha spinto ad aggiungere 12 operatori e potenziare le linee. Abbiamo creato inoltre un numero dedicato alla prenotazione dei prelievi, il nostro sito web riporta anche la prenotazione attraverso App per smartphone. Considerando mercoledì come giornata tipo dell'Ulss 6 Euganea, i dati dicono che sono state erogate 3.110 prestazioni, a cui se ne aggiungono altre 1.600 dai privati accreditati. Quindi 4.710 appuntamenti che vanno dalle visite, ai raggi, alle prestazioni di tipo infermieristico, e così via».

Nel corso della giornata le strutture ospedaliere padovane hanno inoltre eseguito 46 interventi chirurgici maggiori, 73 interventi ambulatoriali e 43 interventi di cataratta per un totale di 162. Il Dipartimento di prevenzione in particolare ha erogato 84 vaccinazioni per adulti, 361 vaccinazioni pediatriche, 92 commissioni invalidi e 64 commissioni patenti. «Approfitto per lanciare un appello per la vaccinazione anti-influenzale, che inizierà tra poco sul territorio dell'Ulss 6 anticipa Scibetta . I sintomi del Covid-19 sono sovrapponibili all'influenza, ecco perché bisogna vaccinarsi in vista di una eventuale ripresa del contagio».

LE REGOLE

Facendo il punto della situazione sulla fase 2, il direttore sanitario Benini ha spiegato che «le prescrizioni su distanziamento e sanificazione hanno portato una ragguardevole riduzione del volume delle prestazioni erogabili in pari tempo, tanto che in una seduta ambulatoriale il calo può arrivare al 40%. Stiamo facendo un grande lavoro di redistribuzione e potenziamento, e abbiamo già ricollocato il 50% delle 75 mila prestazioni ambulatoriali congelate. Restano alcune prestazioni con grosse difficoltà a causa della carenza di specialisti, in particolare a oculistica».

Sulla carenza di camici bianchi è tornato anche il dg Scibetta, annunciando nuove assunzioni. «Alla ripresa delle attività ha sottolineato Scibetta - i problemi di reperimento degli specialisti si sono ripresentate, l'Azienda Zero sta espletando numerosi concorsi e speriamo che producano un numero adeguato di professionisti da assumere. Sentiamo forte l'esigenza di specialisti in emergenza-urgenza, oculisti e radiologi». Dal 14 marzo al 3 maggio, durante il lockdown, come da disposizioni l'Ulss 6 ha garantito solo le prestazioni ambulatoriali urgenti, le oncologiche, quelle legate all'area materno-infantile e le psichiatriche. «Ci sono diversi aspetti da affrontare specifica Benini -. Bisogna dare una risposta a tutti».

Elisa Fais

