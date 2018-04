Presidenza Fisi, candidato anche Paniz: «Una scelta per lo sci e la nostra terra»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CANDIDATOBELLUNO Quattro nomi per un posto. Quello di presidente della Federazione italiana sport invernali (Fisi). Primo della lista: l'avvocato bellunese Maurizio Paniz, sportivo da sempre. Se la vedrà con gli altri tre scesi in campo per una carica che, nel prossimo quadriennio, riveste una luce particolare: ci sono in ballo i Campionati del mondo di sci a Cortina, già assegnati per il 2021. Ed non si è chiusa la porta per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026 targate Dolomiti, ancora ai blocchi di partenza insieme a...