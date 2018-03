CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Presidente Romani, Di Maio dice che non voteranno né condannati né indagati per le presidenze delle Camere. Un colpo basso o se l'aspettava?«L'imbarbarimento della lotta politica fa passare qualsiasi cosa e quindi anche questo. Io difendo il mio diritto di padre di difendere la mia famiglia. Rispetto chiunque, anche chi vuole utilizzare un fatto che non c'entra nulla con la politica o con il peculato perché nessuno ha avuto danno. Appena scoperto l'uso che aveva fatto mia figlia, allora minorenne, del telefono, ho subito risarcito. Se è...