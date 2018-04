Presenze raddoppiate nel giro di 7 anni Toccata quota 200mila a Quarto d'Altino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN PROVINCIAQUARTO D'ALTINO Arrivi aumentati e presenze quasi raddoppiate in soli sette anni a Quarto d'Altino, sempre più punto d'appoggio per i turisti e i visitatori che si spostano tra Venezia e il litorale. I dati del 2017 sono stati annunciati nei giorni scorsi dalla nuova rete d'impresa The roman Venice e confermano il trend in forte crescita delle prenotazioni nelle strutture ricettive altinati.Lo scorso anno Quarto d'Altino ha registrato 100mila arrivi per 200mila presenze l'anno, con una media quindi di due notti di permanenza per...