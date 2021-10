Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Potrebbero essere assenze superabili o, al contrario, potrebbero verificarsi disagi importanti. A tre giorni dal 15 ottobre, giorno in cui scatterà l'obbligo di Green pass sui posti di lavoro, il clima di incertezza riguarda le aziende private e anche le pubbliche amministrazioni come il Comune di Pordenone, che attendono indicazioni su come comportarsi per l'accertamento del possesso del Green pass da parte del personale ma che soprattutto...