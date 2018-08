Presenze bellunesi: una casa infestata a Feltre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una casa infestata a Feltre, un evento curioso a Mel. Il sopralluogo a Belluno per l'imperatrice d'Austria è stata anche l'occasione per verificare altre segnalazioni arrivate dal territorio. All'interno della villa antica nella periferia di Feltre, per esempio, il proprietario da anni convive serenamente con porte e finestre che si spalancano all'improvviso pur essendo state ben chiuse, rumori di passi e oggetti spostati. Presenze, a suo dire, segnalate agli acchiappa fantasmi per un'analisi. «Le verifiche consistono nella misurazione delle...