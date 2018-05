CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PRESENTI!TRENTO Dopo Trento, Milano. E Belluno? Il sogno di ospitare l'adunata nazionale c'è. E viene cullato ormai da diversi anni tra il Piave e le Dolomiti, due simboli storici per le penne nere di tutto lo Stivale. Ma ci saranno anche le condizioni per il raduno e la sfilata? Probabilmente no. «Ma non è detto che non si possa pensarci, magari tra qualche anno». A rinnovare la speranza è il presidente della Provincia, Roberto Padrin, appena tornato dall'adunata di Trento. Fascia blu indosso, Padrin ha sfilato per le vie del capoluogo...