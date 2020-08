PRESENTI E ASSENTI

VENEZIA In punta della Dogana i suoi l'hanno lasciato praticamente da solo. Pier Paolo Baretta, candidato sindaco del centrosinistra, alla manifestazione dei Sì Navi era un po' una mosca bianca (salvo qualche fedelissimo come Emanuele Rosteghin, Pd, il segretario metropolitano di Italia Viva, Alessandro Maggioni, e l'ex sindaco Ugo Bergamo). Per alcuni dei suoi, in realtà, più una pecora nera, visto che le sue posizioni sulla crocieristica l'hanno esposto non poco al fuoco amico: Ambiente Venezia, infatti, non ci ha messo molto ad attaccarle perché in linea con le lobby del fronte porto. L'ormai ex sottosegretario, però, non si sente, per dirla alla De Andrè, in destinazione ostinata e contraria. «C'è tutta una parte della sinistra che ha una posizione diversa - spiega - la coalizione che mi sostiene sa che Venezia non può perdere la crocieristica e una risorsa importante come il porto. Quest'anno a causa del virus le compagnie han deciso di andarsene e dobbiamo trovare una soluzione perché tornino». Servono due fasi, secondo Baretta, una a breve e una a lungo termine. «La soluzione immediata è attrezzare gli scali che possono accoglierle riducendo il passaggio in bacino di San Marco, e questo può essere fatto a San Leonardo, a Fusina e Marghera. L'urgenza è non perdere le navi adesso, altrimenti poi sarà difficile farle tornare».

LA POLEMICA

La sua presenza, però, ha fatto aggrottare più di qualche sopracciglio anche tra gli avversari. Simone Venturini, assessore al Lavoro e allo Sviluppo economico, non va troppo per il sottile: «Sulle navi a distanza di otto anni siamo sempre allo stesso punto: mi chiedo cosa abbia fatto in questi otto anni chi era seduto ai posti di Governo e con che coraggio si presenti a manifestare la sua vicinanza a un mondo che evidentemente non ha mai seguito finora». Secca la replica dello stesso Baretta: «Dove sono stato? A Roma per portare soldi (un miliardo e trecento milioni per l'esattezza) a Venezia, indipendentemente dal fatto che il sindaco fosse da un colore politico diverso dal mio. Ho sempre detto che bisognava allontanarsi dalle posizione ideologiche e comparare i progetti dal punto di vista tecnico, ma questo era qualcosa che avrebbe potuto fare anche il sindaco».

«TRADITORI»

Sindaco che ieri, dalla sua barca, ha applaudito più volte agli interventi dei lavoratori. «Non è una questione di solidarietà, dobbiamo trovare un governo che decida subito su questo tema. Non c'è solo il porto, qui c'è tutta una città a manifestare. Bisogna mettere mano ai fondali dei canali, le scuse e le scusanti sono finite: far passare le navi a Malamocco e navi grandi a Marghera, questa è la proposta che continueremo a sostenere». Brugnaro ringhia, inoltre, contro la nuova agenzia per Venezia. «Ci hanno espropriato il diritto di decidere sulle nostre acque: i mandanti sono a Roma, ma i traditori sono a Venezia», con riferimento ben poco velato ai parlamentari lagunari. Tema molto caro anche ad Alessio Morosin del Partito dei Veneti, candidato capolista alle regionali: «Il decreto agosto pone Venezia e il Veneto in una posizione marginale, e non centrale come dovrebbe essere». Sulla questione navi interviene anche Raffaele Speranzon, candidato di Fratelli d'Italia. «Appoggio in pieno lo slogan della manifestazione ripartire subito, attendere ancora significa perdita di indotto e occupazione per Venezia e veder dissolvere il ruolo strategico del Porto». Non c'era Sara Visman, candidata sindaca del Movimento 5 Stelle: «Le passerelle siano inutili. E anche poco rispettose dei lavoratori che temono per il loro futuro, chi c'era sa benissimo di non avere la soluzione in tasca».

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA