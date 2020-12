PRESA DI POSIZIONE

SAN DONA' I presidi del Veneto Orientale contro l'inizio in massa della scuola. E' una presa di posizione probabilmente senza precedenti, quella assunta dalla Rete Interdistrettuale delle scuole del Sandonatese e del Portogruarese. Sotto la loro lente d'ingrandimento l'avvio delle scuole prevista per il 7 gennaio. La sintesi del loro intervento: no all'avvio con il 75% in presenza e no all'ipotesi doppi turni. I referenti delle due reti, ovvero delle due aree scolastiche del Veneto Orientale, Anna Maria Zago per il Portogruarese e Vincenzo Sabellico per il Sandonatese, hanno inviato una missiva al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, al presidente del Veneto, Luca Zaia, e al Prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto.

L'ANALISI

Il loro intervento riguarda la riapertura delle scuole (nel loro caso, si parla degli studenti della scuola secondaria di secondo grado) prevista per l'indomani dell'Epifania. La premessa è una analisi della situazione. «Va considerato che l'andamento epidemiologico in atto determina un elevato numero di persone positive nelle scuole, anche se i contagi non avvengono all'interno degli ambienti scolastici e che i tempi per i test sono sempre più lunghi, determinando un aggravio di lavoro per i centri Covid-19 specializzati e per l'organizzazione scolastica». A questo si aggiunge il fatto che, nel caso venisse trovato positivo uno studente, la tracciabilità delle persone venute a contatto con lui ne coinvolge almeno 20/30; nel caso di un insegnante che presta servizio in più classi (ed a volte in più scuole), si può arrivare ad un giro di tamponi che coinvolge una sessantina di studenti. E, non ultimo, nonostante i protocolli di sicurezza è sempre difficile che non si creino assembramenti nelle aree di arrivo dei mezzi pubblici.

I TRE PUNTI

Ed ecco le richieste in tre punti: «Riteniamo che il rientro a scuola degli studenti debba avvenire con gradualità, partendo con un 50% di studenti in presenza, al fine di salvaguardare il diritto allo studio di tutti gli studenti delle scuole superiori e garantire la frequenza in totale presenza in tempi rapidi». No in particolare ai doppi turni: «Poiché sono difficilmente proponibili e gestibili, perché gli studenti provengono da diverse aree anche fuori regione e utilizzano molteplici mezzi di trasporto extracomunali (autobus di diverse società, treni)». Infine un caldo invito ad avviare un tavolo di confronto: «Ci rendiamo disponibili ad incontrare le amministrazioni locali al fine di confrontarci sulle misure di sicurezza necessarie per contenere gli assembramenti laddove gli studenti stazionano in attesa dei mezzi di trasporto e nelle aree adiacenti». E tutto questo mentre nel Veneto Orientale la curva dei contagi non sembra concedere ancora una sostanziale tregua e il Covid-Hospital di Jesolo continua a fare registrare il tutto esaurito nei posti letto. Oggi il direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza, presenterà una nuova iniziativa per la gestione dei pazienti Covid-19 all'ospedale di San Donà.

Fabrizio Cibin

