VENEZIA Che società esce dalla pandemia da Covid-19 e, soprattutto, che società si vuole costruire in futuro, anche a livello locale? «Siamo orfani di una visione: la condivisione nella fragilità può diventare un'opportunità sociale. Bisogna prepararsi a un nuovo modello di vita», ha detto ieri il patriarca Francesco Moraglia, intervenendo al dibattito della Fondazione Marcianum Domani è adesso. Spunti e riflessioni per un nuovo patto sociale. E ha aggiunto: «Venezia vive legittimamente di turismo, ma non c'è più una misura umana del vivere del bambino, dell'anziano, della famiglia». L'incontro, svoltosi sulla piattaforma Zoom e moderato dal presidente Roberto Crosta, ha rappresentato il terzo e ultimo appuntamento del ciclo promosso in collaborazione con l'Università di Ca' Foscari. L'altro relatore è stato Nando Pagnoncelli, tra i maggiori sondaggisti italiani: «La pandemia è stato un fatto inedito, ci ha sorpresi e ci ha cambiato profondamente ha sottolineato L'abbiamo vissuta con grande disorientamento anche perché, soprattutto nella fase iniziale, il Paese si è dimostrato diviso a livello politico, dei media e degli scienziati», (un riferimento, quest'ultimo, su cui poi Moraglia ha chiosato: «Ci dicono di distribuire la comunione con i guanti a messa, ma altri sostengono che i guanti possono essere veicolo di contagio»). Tra gli uditori, molti presidenti delle categorie economiche. Secondo Pagnoncelli «l'emergenza sanitaria ha fatto emergere degli aspetti positivi che vanno conservati e valorizzati: si è capito che la mia salute dipende da quella degli altri; che bisogna rispettare le regole, che dalle difficoltà si può uscire assieme; che il nostro Paese ha un grande capitale sociale, con oltre 6 milioni di persone che fanno volontariato». La sfida sul futuro è aperta: «Il Covid-19 ha osservato Moraglia ci ha lasciato nudi. Quale economia, finanza, politica vogliamo? Ma la domanda centrale è: quale uomo? Abbiamo riscoperto non solo che la persona è sempre in relazione, ma anche che siamo tutti fragili. Come vogliamo convivere d'ora in avanti?». Mentre Pagnoncelli ha invitato a «riscoprire il ruolo sociale come individui e come appartenenti a gruppi sociali», Moraglia ha parlato di «un impegno alla socialità che si radica nel principio della sussidiarietà, che vuol dire partecipazione e responsabilità, le basi della democrazia». E se per Pagnoncelli «abbiamo una straordinaria occasione per ripensare il nostro Paese, ma non si può perdere tempo», il patriarca ha infine sottolineato il ruolo dell'impresa «che non può guardare solo alla produzione e ai bilanci, ma deve saper anche costruire una relazione con il territorio dove si trova».

