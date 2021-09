Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PREOCCUPAZIONEVENEZIA (al.spe) È allarme per la positività al covid di un'addetta all'assistenza domiciliare della Fondazione Venezia Servizi alla Persona. L'avviso, ieri, è arrivato anche al Centro Don Vecchi di Carpenedo dove questa segue, due volte a settimana, una residente inserita in struttura su invio del Comune di Venezia. «La signora è stata subito messa in isolamento e si attendono gli esiti del tampone molecolare che ha...