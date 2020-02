PREVENZIONE

MESTRE Per i medici le mascherine sulla bocca non servono per evitare il contagio del coronavirus 2019-nCoV, sono indicate solo per chi è già ammalato in modo da ridurre la possibilità che lo trasmetta ad altri. In aeroporto a Tessera, però, e anche al Casinò di Ca' Noghera, una certa tensione è palpabile. Nelle sale dedicate ai giochi in questi giorni vari cinesi, che costituiscono l'80% dei clienti, si presentano con le mascherine e capita che qualche croupier stia loro alla larga, ma i problemi maggiori pare si verifichino tra gli stessi giocatori cinesi che temono a loro volta di ammalarsi. E siccome i sintomi più comuni dell'infezione sono febbre, tosse e respiro affannato, è molto facile trovare in queste settimane di picco dell'influenza persone che hanno tali sintomi. D'altro canto, non solo al Marco Polo e al Casinò si percepisce una certa preoccupazione, basta leggere i forum dei siti di prenotazione di alberghi e ostelli per verificare che, prima di riservare un posto, molti chiedono se ci sono stati ospiti cinesi.

Per gli aeroporti, invece, i Sindacati hanno scritto una lettera chiedendo un incontro urgente ai ministeri dei Trasporti e della Salute, ad Enac e alle principali compagnie che hanno voli da e per la Cina per affrontare il problema della prevenzione e per chiedere, da subito, l'utilizzo di mascherine e altri dispositivi di protezione per i lavoratori.

«A Venezia, come Cgil, Cisl e Uil, abbiamo chiesto un incontro alla Prefettura, all'assessore regionale alla Salute Manuela Lanzarin, all'Enac, agli handler e soprattutto a Save, che fino ad oggi non ci ha risposto e non ha attivato alcuna misura sanitaria - sottolinea Ivano Traverso, segretario di Cisl Trasporti - Senza attendere istruzioni dai Ministeri e dall'Organizzazione della Sanità, vogliamo anticipare i tempi adottando primi accorgimenti di protezione».

Quattro sono le azioni richieste dai Sindacati: aumentare il numero dei giri di pulizie previsti sia nei bagni sia degli uffici; Save o gli handler distribuiscano generi di prima profilassi, come mascherine, sapone igienizzante, guanti; installare vetri separatori ai banchi dov'è previsto il contatto diretto con passeggeri, tipo il lost and found; infine, e soprattutto, proteggere con azione immediata i lavoratori delle pulizie all'interno degli aerei, i più esposti alle possibili infezioni. «Questo è uno scalo intercontinentale con arrivi e partenze da ogni parte del mondo anche con navi, treni e bus - conclude Traverso - le possibilità di frequentazioni promiscue sono altissime». (e.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA