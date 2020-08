«I dati dei monitoraggi Arpav sulle sostanze chimiche in laguna, diffusi in questi giorni, sono estremamente preoccupanti». Sara Visman, candidata sindaca per Venezia del Movimento 5 Stelle, si dice «allarmata, ma non certo sorpresa: la tossicità delle acque lagunari è un problema che conosciamo da tempo, io stessa ho chiesto ripetutamente azioni concrete per ridurre una delle fonti primarie di questo inquinamento, gli scarichi di Porto Marghera».

«Il ritardo nella bonifica del polo industriale è sotto gli occhi di tutti - afferma Visman - e anche l'amministrazione uscente ha le sue colpe». «Oltre a intensificare e rendere più rigorosi i controlli ambientali urge promuovere un nuovo modello di industria a Porto Marghera. Una volta completati i marginamenti - dice ancora - proponiamo di approfittare dello status di ZES per offrire incentivi per l'avvio di nuove attività produttive, più moderne e a basso impatto ecologico. Solo così porteremo Porto Marghera nel 21° secolo, coniugando la salvaguardia dei posti di lavoro con il rispetto dell'ambiente e la salute dei cittadini. Inoltre va portato avanti speditamente il progetto per la rete fognaria, e soprattutto puntare sui motori elettrici anche nella navigazione».

