VENEZIA Ben otto classi di anziani, e cioè i nati dal 37 al 30, vengono vaccinati nei prossimi giorni, e possono aderire per via telematica o attraverso il Cup. Mentre prosegue infatti la vaccinazione rivolta alla popolazione anziana in via ordinaria con modalità di invito postale per classi di età, l'Azienda sanitaria veneziana ha avviato la vaccinazione degli anziani delle classi dal 37 al 30 con una modalità differente da quella utilizzata fin qui: per questi soggetti è aperta l'adesione online alla vaccinazione tramite il programma di prenotazione diretta web, e i soggetti che intendono vaccinarsi possono farlo scegliendo sede, giorno e orario dal Sito dell'Ulss 3 Serenissima, sezione Info covid-19 e vaccino e poi Vaccino covid-19.

L'apertura delle nuove opportunità vaccinali è sostenuta dalle amministrazioni civiche del territorio, impegnate nella sensibilizzazione dei propri cittadini over 80. Per chi ha difficoltà con queste modalità è a disposizione anche il CUP, a cui ci si rivolge chiamando il numero 041 8897908. In caso di problemi tecnici, si può infine contattare il servizio anche via mail, scrivendo a zerocoda@aulss3.veneto.it

Potenziate anche le sedi: le sedi vaccinali messe a disposizione per questo specifico programma 37-30 sono al momento l'Ospedale dell'Angelo a Mestre, l'Ospedale Civile di Venezia, il Palazzetto dello Sport di Camponogara, l'Ospedale di Dolo, l'Ospedale di Chioggia e il nuovo punto Aspo al Porto di Chioggia. Coloro che, per gravi motivi di tipo sanitario non possono presentarsi per la vaccinazione, possono chiamare il numero 041 8897908.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA