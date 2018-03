«Prendi me, rilascia gli ostaggi» La svolta grazie all'agente eroe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOPARIGI Aveva previsto tutto, il tenente colonnello Arnaud Beltrame. L'attacco in un supermercato, il pericolo di una strage. Il 14 dicembre aveva organizzato un'esercitazione a grandezza naturale in un'ex centrale elettrica, a Carcassonne, a pochi chilometri da quel Super U. Aveva organizzato tutto, convocato pompieri, poliziotti, militari e anche la legione straniera.Aveva previsto tutto, ma non quanto coraggio gli sarebbe servito, non che avrebbe dovuto lasciare a terra l'arma, avanzare da solo verso il terrorista armato,...