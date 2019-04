«Prendete il vino, veniamo a cena da voi» Il ristorante paga, ma non arriva nessuno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RAGGIRO DI CLASSEUDINE Si presenta al telefono come una cliente, interessata a organizzare un pranzo di famiglia o lavoro per una quindicina di persone. Non bada a spese. Ma chiede all'esercente un favore: quello di acquistare al posto suo una dozzina di bottiglie di pregiato vino francese con cui accompagnare il pasto. È lei stessa a fornire nome e numero di un grossista che sicuramente le ha in magazzino e le può consegnare in breve tempo. Il fattorino si presenta puntuale con la merce, incassando il pattuito: 95 euro a bottiglia. Peccato...