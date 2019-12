CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Prende forma il nuovo pronto soccorso della casa di cura Giovanni XXIII di Monastier. La prima area per le emergenze gestita da una struttura privata convenzionata della Marca verrà aperta in febbraio. E sarà in tutto e per tutto uguale a quelle degli ospedali pubblici. Un pronto soccorso vero e proprio con 4 ambulatori, un settore odontoiatrico, 5 letti per l'osservazione breve intensiva e un servizio radiologico d'avanguardia. E' prevista anche una corsia dedicata alle ambulanze. E potrà essere usata l'elisuperficie, che è già presente....