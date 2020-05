I PRELIEVI

PADOVA La pandemia da Sars-CoV-2 (Covid-19) costringe ad adottare comportamenti e procedure di contenimento della diffusione e del possibile contagio del virus. Il Centro Prelievi dell'Azienda Ospedale-Università di Padova (San Massimo e Ospedale Sant'Antonio) ha da tempo adottato misure per assicurare il distanziamento fisico, la disinfezione delle mani ed ha introdotto un Triage prima dell'ingresso mediante la rilevazione della temperatura corporea e raccolta di alcune informazioni per rilevare una eventuale sintomatologia sospetta.

Per garantire ulteriormente la sicurezza per tutti gli utenti, l'accesso al Centro Prelievi dal 4 maggio sarà possibile solo con prenotazione per limitare la sosta nei locali e ridurre al minimo il tempo totale per prelievo di sangue o per consegna di materiale biologico (urine, feci, saliva).

La prenotazione per l'accettazione allo sportello è attiva presso il Centro Prelievi San Massimo e quello del Sant'Antonio utilizzando il Sistema Lucky oppure inviando un Sms al numero 366 6802101 con il messaggio: Prelievo domani San Massimo oppure Prelievo domani Sant'Antonio per prenotare per il giorno successivo. Lucky invierà il codice turno, identificato dalla lettera U (per esempio U25) e l'ora dell'appuntamento. Dieci minuti prima dell'appuntamento, Lucky invierà un Sms come promemoria.

Presso San Massimo è possibile l'accesso diretto al prelievo, senza presentarsi allo sportello se in possesso di impegnativa dematerializzata (la prenotazione non è infatti effettuabile con le ricette rosse) con queste modalità: collegandosi al sito www.aopd.veneto.it, selezionando nel menu a tendina del Servizio on-line Lucky - prenota il tuo turno - Lucky prendi il tuo biglietto sul web - scegliendo la sede Laboratorio Analisi di via San Massimo 10 ; scegliendo la modalità Prenotazione Prelievo (con ricetta elettronica).

Per eseguire la prenotazione serve: il numero della ricetta elettronica; il codice fiscale della persona che deve fare il prelievo; il numero del cellulare; un indirizzo e-mail. Per facilitare gli utenti tutti i passaggi nel sistema informatico sono correlati da figure esemplificative e da istruzioni che rendono semplice la procedura. Al numero di cellulare indicato, verrà inviata all'utente un codice di attivazione via sms da inserire obbligatoriamente per continuare e concludere la prenotazione.

Il promemoria dei dati della prenotazione (giorno, ora e codice di accesso e i numeri di impegnative inserite) verrà inviato con Sms ma potrà anche essere stampato alla conclusione della prenotazione. A conferma della prenotazione, all'indirizzo e-mail, verrà inviato successivamente il foglio necessario per il ritiro del referto da presentare in ambulatorio, anche memorizzato su smartphone, al momento del prelievo. La modalità informatica richiede poche avvertenze: inserire sempre un numero di cellulare valido, e tutte le impegnative che devono essere esclusivamente quelle elettroniche dematerializzate.

Per ogni informazione è attivo un servizio telefonico per gli utenti, al numero 049-8212784 - dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 - 17; - al sabato, dalle 10.30 alle 12. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.medlabpd.it

