PRELIBATEZZE

BELLUNO La chiusura e la riscossa, degli affettati, dei casunziei, dell'agnello d'Alpago. Ma sono pronte anche le quaglie, gli arrosti, le tagliatelle fatte in casa. «I bellunesi costretti a casa a causa dell'emergenza coronavirus possono pranzare e cenare a casa propria come al ristorante: basta ordinare dal menu e alla consegna a domicilio pensano gli agriturismi e le aziende agricole - spiega Confagricoltura Belluno - che si sono organizzate con furgoncini e perfino con istantanee reti d'impresa per portare i loro prodotti in tutta la provincia». Il primo stress test a Pasqua e Pasquetta. Ma il calendario offre già due possibilità di replica: il Primo maggio, e il 25 aprile ma anche nel fine settimana. «Come in tutto il Paese, i nostri agriturismi si sono completamente fermati, tra disdette e mancati arrivi spiega Diego Donazzolo, presidente di Confagricoltura Belluno - anche le aziende agricole hanno perso molto del loro reddito, tra stop all'attività e la gente costretta a casa. Ma i nostri imprenditori, come sempre, si sono rimboccati le maniche e, in molti casi, hanno reinventato la loro attività. E tanti si sono organizzati per consegnare prodotti dell'azienda agricola e pasti pronti della cucina tipica a domicilio. Noi li abbiamo raccolti tutti nel nostro portale sul sito confagricolturabelluno.it».

LA MAPPA

L'agriturismo Corte's Ranch, ad Auronzo di Cadore, ha portato a casa ad Auronzo e Comelico il pranzo di Pasqua e, dato il successo, lo ripeterà nelle domeniche e anche nelle prossime festività: casunziei, gnocchi di ricotta e saraceno con ragù bianco, brasato di manzo con verdure cotte e polenta, salumi. Tutto autoprodotto in campagna. Per dolce panna cotta, bavarese e torta secca. «Basta prenotare entro venerdì e poi apparecchiare la tavola. Al resto pensiamo noi», spiegano. Nicola Da Forno, di Pieve di Cadore, porterà invece nelle case gnocchi di ricotta fresca e poi formaggi e affettati nostrani, salami e cotechini. Nicoletta Bortolin, dell'azienda agricola El Puner di Feltre, località Anzù, si è inventata al volo una rete d'impresa per far fronte all'emergenza con il pastificio Feltrino e consegna ogni sera, tranne la domenica, arrosti e involtini di pollo, quaglie, polpette e salsicce e poi pasta fresca, ravioli, casunziei, gnocchi ripieni e alla romana, gnocchetti tirolesi. Consegne in tutta Feltre fino a Fastro, Vas e Santa Giustina. Chi ama la carne d'agnello, e soprattutto quella ricercatissimo d'Alpago, può fare affidamento su Fardjma di Tambre d'Alpago. Alessandro Fullin, fino a 15 giorni fa, pensava che le bestie sarebbero rimaste tutte in stalla, data la crisi, e in più era avvilito perché il lupo gliene aveva sbranate 25. «Poi invece siamo riusciti a smuovere la Valbelluna racconta e così ho macellato 200 agnelli. Ho ordini dappertutto, però solo per tagli di carne fresca». Chi vuole il suo agnello d'Alpago cotto deve rivolgersi alla Locanda San Lorenzo in località Pos, che si è organizzata per portarlo a casa. Per chi vuole stare leggero c'è Stefano Brunotti, dell'azienda El Rustego di Cortina d'Ampezzo, che porta zuppe fatte in casa ai vari gusti fatte con le verdure fresche dell'orto e conserve. L'azienda vitivinicola Pian delle Vette, di Feltre, consegna a domicilio invece i suoi vini eroici, da vigneti autoctoni, come il Croda Bianca e il Granpasso, così come Valentina De Bacco, di Seren del Grappa, che produce anche birra artigianale e distillati. Sul portale di Confagricoltura Belluno ci sono tanti altri prodotti per chi volesse preparare da sé pranzi e cene con i fiocchi: l'olio dell'azienda Bellulivi, il latte e i formaggi dell'azienda agricola La Schirata di Limana o quelli di Bdè, nel Comelico Superiore. E ancora le farine, i prodotti da forno e l'olio di Elisa Colle, di Lentiai. E per chi approfitterà delle giornate a casa per farsi l'orto, la consegna a casa di piantine e fiori è garantita da Top Green di Feltre, Ortofloricoltura di Limana e Eden di Ponte delle Alpi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA