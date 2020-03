LA DEVOZIONE

VITTORIO VENETO Dalla sommità del colle Marcatone, reliquia di Santa Augusta in mano, il rettore del santuario monsignor Michele Favret ha benedetto la città chiedendo l'intercessione della patrona a protezione dell'emergenza sanitaria in atto. I Serravallesi si erano già votati, nel 1630, ad Augusta per chiedere di essere risparmiati dalla peste manzoniana. E così fu. Ora la peste è il coronavirus. E ieri mattina, venerdì di Quaresima e anniversario del rinvenimento delle ossa della martire, don Michele, dopo aver celebrato la messa in santuario a porte chiuse, ha impartito una speciale benedizione su Serravalle, su Vittorio Veneto, ma anche sul territorio che si apre verso la pianura e, dall'altro lato, sulla Val Lapisina e sulla vicina Vallata dei laghi. Ha pregato per i malati di covid-19, per le loro famiglie e per il personale che opera negli ospedali, in prima linea, ed ha chiesto l'intercessione della Santa. «Siamo saliti sul colle Marcantone al santuario in questo tempo nel quale viviamo il pericolo, viviamo un'emergenza e nel nostro cuore grava una grande peso» ha detto in apertura della celebrazione. Sempre ieri, a Farra di Soligo, il parroco don Brunone De Toffol, accompagnato dal sindaco Mattia Perencin, è salito al colle del San Gallo per impartire una benedizione sulle comunità del Quartier del Piave e affidare a S. Maria Nova la loro protezione dalla pandemia. «Siamo qui per pregare per tutti gli ammalati, per chi opera negli ospedali, per le forze dell'ordine e le istituzioni che si preoccupano di risanare la situazione dal coronavirus» le parole di don Brunone. Il Vescovo di Vittorio Veneto Corrado Pizziolo ieri mattina ha voluto riservare un momento di preghiera per i defunti per coronavirus recandosi, in solitaria, nel cimitero di Ceneda. Monsignor Pizziolo ha rivolto il suo pensiero alle persone morte in questo periodo e ai loro familiari che non hanno potuto nemmeno contare sul conforto della celebrazione del funerale.

Una preghiera per ricordare tutte le persone morte nella solitudine a causa del Coronavirus, recitata in silenzio nel cimitero maggiore di Treviso con il Rosario in mano. E l'invocazione di consolazione per tutti i familiari che hanno perso a causa della pandemia i loro cari. Senza nemmeno la celebrazione di un funerale per poter dare loro l'ultimo abbraccio. Con questi passi, in un gesto di umana pietà e di preghiera, ieri mattina nel cimitero di San Lazzaro il vescovo di Treviso Michele Tomasi ha benedetto le tombe dei morti. Un segno di suffragio proposto dalla presidenza dei vescovi italiani lo scorso 19 marzo al quale il presule ha voluto unirsi, nella ricorrenza del Venerdì della misericordia: «Un gesto che esprime la fragilità e la debolezza che sento in modo particolare di fronte al mistero della vita umana, all'interno del quale è iscritto anche il momento della morte - ha detto monsignor Tomasi E' così per ogni vita, sempre in questo tempo di prova in maniera particolare, in cui i gesti della pietà umana e cristiana ci vengono a mancare». Un gesto silenzioso compiuto da solo. Eppure in comunione con la comunità dei fedeli trevigiani che nelle loro case hanno voluto unirsi al momento di preghiera: «La preghiera del nostro venerdì della misericordia voluto da Papa Francesco e in comunione con lui è segno della preghiera costante e corale di tutta la diocesi. E di tutta la Chiesa italiana. Siamo forti perché sperimentiamo la misericordia di Dio che non ci lascia soli. Siamo in particolare comunione di fede con la diocesi di Bergamo tanto colpita da questo male».

