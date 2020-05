I CONTROLLI

BELLUNO «Correte ci sono alcuni uomini a Volpere inchnati nella preghiera del venerdì, che fanno assembramento e sono senza mascherina». È la segnalazione arrivata ieri nel primo pomeriggio al sindaco di Santa Giustina, Ivan Minella, che ha subito allertato i carabinieri. I militari sono intervenuti tempestivamente, ma al loro arrivo i fedeli si erano già dileguati. È comunque il primo segnale di quello che sarà un lungo fine settimana di controlli e segnalazioni, con il ponte festivo del 2 giugno, che porterà nel Bellunese migliaia di persone.

PREGHIERA ILLEGALE

Ieri intorno alle 14 alcune persone sono state segnalate nel parco a Volpere di Santa Giustina, mentre pregavano, inchinate, come prevede il rituale del venerdì musulmano. A detta di un cittadino di Salmenega questi uomini (non sembra fossero numerosi, ma solo poche unità) erano tutti molti vicini e senza mascherine. I carabinieri della Compagnia di Feltre, allertati dal sindaco di Santa, sono corsi sul posto, arrivati in 15 minuti dalla segnalazione, ma non hanno trovato nessuno. Non si conoscono i successivi accertamenti.

IL DISPOSITIVO

È partito così ieri il dispositivo, che prevede l'intensificazione dei controlli sul rispetto delle regole anticontagio in particolare il distanziamento sociale. Era stato varato nei giorni scorsi dalla Prefettura e messo poi a punto nel tavolo tecnico, che si è tenuto in Questura. I controlli proseguiranno anche oggi, fino al 2 giugno. In campo ci sarà un dispiegamento di forze dell'ordine: circa 30 unità a giornata con servizi che saranno attuati contemporaneamente nelle città di Belluno, Feltre e Cortina d'Ampezzo. Servizi mirati anche sulle strade con pattuglie dedicate.

LE MULTE

Nella settimana che si sta chiudendo c'è stato un sensibile calo delle sanzioni: 6 in tutto su un totale di 1905 persone identificate, da lunedì a giovedì, come riportavano i dati della Prefettura aggiornati ieri. Zero invece le sanzioni ai negozianti: tutto regolare nei 1767 controlli fatti da lunedì a giovedì.

