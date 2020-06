Precipitazioni record, strade e cantine allagate, vigne sott'acqua, fiumi al limite del livello di guardia, frane e smottamenti. Tra la nottata e la giornata di ieri il maltempo si è fatto nuovamente protagonista in Friuli con decine e decine di interventi da parte di Vigili del Fuoco e Volontari di Protezione Civile. Le aree più colpite sono state le Valli del Natisone, con precipitazioni che hanno toccato anche i 300 millimetri di acqua e l'ingrossamento del fiume Natisone anche a Cividale e Manzano; colpite in particolare a Prepotto, Savogna, San Pietro al Natisone e San Leonardo. Disagi anche in abitazioni, strade e sottopassi nei Comuni di Udine, Aquileia, Attimis, Faedis, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buttrio, Campoformido, Castelnovo del Friuli, Cividale del Friuli, Prepotto, Gonars, Grado, Lignano Sabbiadoro, Pulfero, Manzano, Marano Lagunare, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Pagnacco, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Premariacco, Remanzacco, Ronchis, Ruda, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Santa Maria La Longa, Savogna, Sequals, Sesto al Reghena, Torreano, Tricesimo e Trivignano Udinese.

A Grado e a Lignano le mareggiate hanno portato via decine di migliaia di metri cubi di spiaggia appena posati per la stagione estiva.

