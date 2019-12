Precipitato per 15 metri forse a causa di un malore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DINAMICAMESTRE Seguendo un percorso errato, non si sa se per un malore o per una fatale distrazione, è precipitato per una quindicina di metri da un salto di roccia, finendo su un albero. Questa una prima ricostruzione della tragica morte di Paolo Tramontini con ogni probabilità deceduto sul colpo.A dare l'allarme, ieri, passato mezzogiorno, due escursionisti che, sbagliando traccia, usciti dal sentiero numero 933 sul massiccio del Grappa, hanno scorto il corpo senza vita di un uomo. Allertata dal 118, una squadra del Soccorso alpino...