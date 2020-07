GIORNATA NERA IN VETTA

ROCCA PIETORE Due incidenti mortali e diversi soccorsi per il meteo che è cambiato repentinamente in queste ultime ore. Una giornata nera quella di ieri per la montagna, tanto che lo stesso capo del Soccorso alpino bellunese, Alex Barattin, parla di «bollettino di guerra», stringendosi alle due famiglie che hanno perso i loro cari. Tutto è iniziato all'alba quando in un dirupo sul monte Coppolo, nel comune di Lamon, è stato trovato il corpo senza vita di Maria Cristina Zanellato, 53 anni. L'escursionista, un'infermiera di Ravenna, era in vacanza sulle Dolomiti e da martedì non dava più notizie di sé dopo un'escursione. Poco dopo, intorno alle 10.30 di ieri, l'intervento per un escursionista milanese sul Padon, in comune di Rocca Pietore. Giancarlo Luigi Riccardi, 74enne della provincia di Milano ha perso l'equilibrio mentre stava percorrendo il sentiero che dal Rifugio Padon sale al Bivacco Bontadini. È precipitato per circa 200 metri nel vallone sottostante sotto gli occhi della guida alpina che accompagnava la comitiva e che non ha potuto fare nulla.

LA TRAGEDIA

Un sentiero un po' irto, probabilmente reso molto viscido dalla pioggia caduta intermittente durante la notte quello dove ha trovato la morte l'escursionista milanese. Forse queste condizioni lo hanno tradito, visto che il percorso verso Bivacco Bondadini a Rocca Pietore non desta preoccupazioni o insidie. Giancarlo Luigi Riccardi faceva parte di un gruppo di sei persone accompagnate da una guida alpina della valle di Fassa. Una guida alpina che tutti indicano dotata di grande capacità professionale, che conosceva molto bene l'itinerario e il percorso, tanto che si potrebbe ipotizzare che il dramma sia dovuto solo alla tragica fatalità. Sembra infatti che l'uomo sia scivolato sul sentiero battendo il capo e sia precipitato per oltre un centinaio di metri lungo il ripido sentiero erboso.

IL RECUPERO

«Noi siamo stati avvertiti che c'era un intervento da parte dell'elicottero del Suem verso le 10.30 di ieri- spiega Alessandro Darman della stazione di soccorso alpino Val Pettorina-. Da prima sembrava che l'intervento venisse svolto dal personale dell'elicottero poi però constatato il decesso l'elicottero se ne è andato e ci è stato chiesto di inviare un nostro soccorritore sul posto per piantonare la salma fino all'arrivo dei carabinieri, considerato che il magistrato non aveva ancora concesso il nulla osta per rimuoverla». Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Caprile che hanno fatto i vari rilievi e ricostruito l'accaduto, poi in contatto con il magistrato di turno, è stato dato il via libera alla rimozione della salma, che resta comunque a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono partiti altri tre uomini del soccorso alpino Val Pettorina visto che era necessario portare la salma a spalle fino alla jeep che poi una volta caricato su questa il corpo dell'uomo è stato portato fino alla strada provinciale dove ad attendere c'era il carro funebre con destinazione la cella mortuaria del cimitero di Rocca. Intervenuti anche i militari del Sagf del soccorso alpino della finanza di Cortina.

IL PERCORSO

Ancora non è chiaro se il gruppo di escursionisti dovesse raggiungere il solo Bivacco Bontadini oppure cimentarsi nell'attraversata della spettacolare cresta del Padon attraverso la famosa ferrata Delle Trincee. Ipotesi questa probabilmente più concreta considerata la presenza della Guida alpina. Un itinerario particolarmente esposto questo, che porta all'attraversamento della cresta della Mesola e della Mesolina attraversando manufatti storici risalenti alla Grande guerra.

Dario Fontanive

