CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PRECEDENTITante tragedie e qualche miracolo. Un bilancio estivo decisamente pesante, quello relativo a una specifica tipologia di incidente stradale, quello delle auto finite in fiumi o canali. A cominciare dal dramma simbolo di quella maledetta notte tra il 13 e il 14 luglio in cui a perdere la vita furono quattro ventiduenni di San Donà e Musile: Riccardo Laugeni, Leonardo Girardi, Eleonora Frasson e Giovanni Mattiuzzo. Intorno alle 2 di notte, un'auto, guidata da un 26enne romeno, speronò la loro Ford Fiesta spingendola in canale, in via...