PORDENONE Pre e post scuola, i servizi ripartiranno a macchia di leopardo e con qualche difficoltà che sta emergendo giorno dopo giorno in provincia. I servizi, essenziali per molte famiglie che lavorano e che hanno la necessità di portare i loro figli a scuola in anticipo rispetto al suono della campanella, si scontrano quest'anno con le nuove esigenze dettate dall'emergenza sanitaria, e soprattutto con i timori di alcuni dirigenti scolastici, alle prese con spazi risicati e protocolli ancora incerti. Se all'interno delle classi, infatti, tutto è finalmente chiaro (percorsi, comportamenti, locali riadattati), nei luoghi adibiti all'accoglienza pre e post scuola degli studenti c'è ancora un po' di incertezza.

I problemi in questo caso sono tanti. In provincia la situazione è diversa da Comune a Comune, con le varie amministrazioni impegnate in un'opera last minute per garantire alle famiglie un rientro a scuola completo. Ma in alcuni casi si dovrà ancora attendere. Lo confermano anche fonti amministrative regionali.

Il nodo più importante è rappresentato dalla necessità di rendere tutti i locali a prova di contagio. Bisogna sanificare gli ambienti dopo ogni utilizzo, ma nel caso del pre e post scuola non sempre risulta semplice. Si tratterebbe infatti di gestire spazi non propriamente ampi e soprattutto di effettuare le pulizie straordinarie in pochissimo tempo, dal momento che gli studenti frequentano i locali dell'accoglienza al massimo per mezz'ora per poi lasciarli. E gli stessi locali, ad esempio, in molti casi sono parte integrante degli istituti scolastici che poi ospitano le normali attività della giornata. A Torre, ad esempio, sono stati segnalati problemi di spazio relativi proprio alle attività di accoglienza pre e post scuola. In altri casi, sono i dirigenti stessi, stante la difficoltà di gestire i locali dedicati al servizio in totale sicurezza, a non aver confermato gli stessi spazi degli anni passati. Nel mezzo però ci sono le famiglie, che sperano ancora di poter contare sull'erogazione del servizio. In caso contrario si troverebbero di fronte a una difficoltà in più, dal momento che il pre e post scuola è nato proprio per facilitare le attività lavorative di mamme e papà. In queste ore tutti i dirigenti stanno lavorando al fine di trovare una soluzione, ma non dappertutto si potrà partire normalmente.

