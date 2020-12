LA RICOSTRUZIONE

BELLUNO A vedere gli effetti dell'ultima ondata di maltempo la sensazione è che le montagne si stiano sciogliendo. Un fenomeno strano, diverso: i dissesti sono quasi esclusivamente colate di fango. I geologi stanno studiando il caso: è dovuto forse al ghiaccio che si era formato in precedenza. Cento le frane segnalate solo nei giorni dell'emergenza alla sala operativa provinciale, ma dopo sono seguite decine di allarmi. «Saranno almeno il doppio», dice il consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile, Massimo Bortoluzzi. «Cento i sopralluoghi che abbiamo fatto noi come Provincia nelle giornate di maltempo - spiega Bortoluzzi -, ma ad esempio anche oggi (ieri ndr) mi ha chiamato una persona per segnalare un nuovo dissesto a Puos. Dobbiamo vedere se è pericoloso. Insomma è impossibile stimare il totale degli smottamenti, in questo momento. La differenza rispetto a Vaia è che ci sono state tantissime colate di fango, mentre nel 2018 era diverso. È un fenomeno da studiare: colate che sono andate a finire dove nessuno pensava andassero».

IL GEOLOGO

Un quinto dei dissesti segnalati si concentrano in Alpago dove hanno dato parecchi grattacapi le colate di Buscole: almeno 500 metri cubi materiale scesi che hanno obbligato la Provincia ad interventi in somma urgenza. E non è finita. «Quella sera - dice il geologo Tiziano Padovan, che sta lavorando in quella zona per la Provincia - quando ci siamo trovati per valutare se evacuare o no abbiamo fatto una stima al volo: lì sopra ci sono altri 3-4 mila metri cubi di materiale, che potrebbero innescarsi. Anche Palughetto desta preoccupazione, essendo saltate le barriere a difesa dell'abitato: in questi casi ogni volta che ci sarà l'allerta meteo dovranno essere sgomberati». Un altro quinto delle frane provinciali si concentrano nel Feltrino. Altri dissesti importanti sono stati registrati a Taibon, con una colata di fango mista a neve, innescata da una valanga a Col di Prà. Si è salvata la zona tra Belluno e Valbelluna (solo 7 frane). Il resto è concentrato tra Comelico e Cadore. Ma perché è sceso soprattutto fango? «La mia idea - dice Padovan - è che potrebbe essere dovuto dal terreno ghiacciato: siccome c'è stato una settimana di freddo che ha ghiacciato la prima parte del terreno ha contribuito ad aumentare l'apporto idrico istantaneo insieme alla pioggia e potrebbe aver liquefatto in maniera importante».

I LAVORI

In continui sopralluoghi sul territorio, in questi giorni, il consigliere delegato Massimo Bortoluzzi: «I lavori che avevamo fatto post Vaia hanno tenuto, segno che le opere preventive servono. Ma con altre 200 nuove frane ti ritrovi in una situazione frustrante: non riesci più a tenere sotto controllo tutto il territorio». La sensazione è che tappi un buco e se ne apre un altro. «Dobbiamo rivedere un po' tutto quello che abbiamo fatto perché le condizioni meteo son cambiate completamente - prosegue Bortoluzzi -: questi eventi catastrofici avvengono con più frequenza, almeno 3 dopo Vaia. Questo, in combinazione con il territorio abbandonato, provoca quello che stiamo vivendo. Ma la pubblica amministrazione non riesce, da sola, a sopperire allo spopolamento. L'importante quindi è creare le condizioni affinché le persone non se ne vadano. Prevenire conseguenze sulla vita di chi abita in montagna, ad esempio, semplicemente allargando le fasce di rispetto attorno alle principali infrastrutture, e tagliando piante dove necessario. Per questo però serve un nuovo quadro normativo che consenta a tutti i soggetti interessati di intervenire. Ecco perché abbiamo intenzione di coordinare una cabina di regia che per il territorio bellunese porti a nuove norme di semplificazione».

I TEMPI

Semplificazioni che servono per tutto. «Se andiamo avanti così - dice sconsolato il geologo Padovan - la burocrazia non starà dietro a meteo e natura: bisognerà pensare di snellire le pratiche per quel che riguarda la difesa del suolo e il dissesto idrogeologico. Non abbiamo neanche finito gli interventi di Vaia, che erano stati finanziati a settembre, e già ci troviamo di nuovo in questa situazione. Inoltre, in questa fase, non riusciamo ad imbastire un piano di manutenzioni ordinarie perché non c'è tempo. Le frane partono da incuria del territorio, piuttosto che da opere o interventi fatti modo superficiale, e mediamente intervenire per risolvere una situazione ci vogliono almeno 10 anni. E si aggiunge il fatto che sicuramente Vaia ha contribuito a destabilizzare il terreno».

Olivia Bonetti

