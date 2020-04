(mz) Credito Trevigiano annulla la burocrazia e prevede d'ufficio l'adesione delle imprese clienti agli strumenti di agevolazione previsti dai decreti governativi di marzo. Lo ha deciso il cda della banca, che facendosi carico dell'intero iter burocratico permette ad oltre 2100 partite Iva della Marca, pari ad oltre il 60% delle aziende clienti, di non dover effettuare alcun tipo di operazione per accedere ai benefici pensati per contenere i danni economici conseguenti all'emergenza Coronavirus. Le agevolazioni riguardano in particolare la proroga di 60 giorni per gli anticipi autoliquidanti e la sospensione delle scadenze per i finanziamenti fino a settembre. Sarà la bcc con sede a Vedelago a istruire d'ufficio le pratiche, senza la necessità da parte della clientela di compilare domande né di autocertificare preventivamente carenze di liquidità, come, invece, previsto dalle normative. «In un momento così eccezionale e di assoluta difficoltà per moltissime realtà imprenditoriali del territorio, riteniamo che la nostra banca non possa concedersi il lusso di rivelarsi come ostacolo burocratico per i propri imprenditori», spiega il direttore generale Claudio Giacon. «Le misure adottate aggiunge il presidente Pietro Pignata - coinvolgeranno una platea di oltre 2 mila imprese, per un totale di quasi 300 milioni di euro di fidi».

