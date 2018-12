Pranzi e cenoni per le feste: un affare da 200 milioni di euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DATOTREVISO Le osterie tradizionali sono ormai specie in via di estinzione, con molti locali che hanno ceduto a riconversioni verso tutt'altro genere e pochi superstiti che faticano a tirare avanti. I trevigiani, tuttavia, continuano ad apprezzare il cibo e il buon bere tipico. Lo dimostra un settore dell'artigianato alimentare in eccellente salute, con 1.194 piccole imprese attive nel comparto a fine settembre, quasi un quinto dell'intera platea regionale, e oltre 2.500 addetti al lavoro. In questi giorni, il settore vive uno dei momenti...