Prandina, un parcheggio o la sede di associazioni

IL FUTUROPADOVA Quale sarà il futuro della caserma Prandina? Un futuro che potrebbe oscillare tra due prospettive: un grande parcheggio e uno spazio dedicato agli orti sociali e al coworking. Su cosa fare dei 35 mila metri quadri che si sviluppanno tra via Orsini, Corso Milano e Riviera San Benedetto, a palazzo Moroni ci sono visioni piuttosto discordanti. Nonostante dal Municipio si faccia sapere che per decidere la destinazione della Prandina palazzo Moroni è già pronto ad avviare un percorso partecipato aperto a tutti i padovani, non è...