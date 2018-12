Prandina, 20mila euro al Comitato Mura per una consulenza sulla storia dell'area

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERCORSOPADOVA Al via il percorso partecipato per disegnare il futuro della Prandina e il Comune stanzia 20 mila euro in favore del Comitato Mura. A meno di due settimane dalla chiusura del parcheggio all'interno dell'ex caserma a due passi da corso Milano, si scaldano i motori per realizzare gli incontri grazie ai quali si metteranno le basi per il progetto di recupero dell'area. Un percorso partecipato che verrà coordinato da Agenda 21. All'interno di questo percorso, l'amministrazione ha deciso di accogliere e finanziare con 20 mila...